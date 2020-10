Alpha Condé vainqueur de la présidentielle : Kankan, fief du pouvoir, en fête

La commission électorale nationale indépendante (CENI) a déclaré samedi le candidat du RPG Arc-en-ciel Alpha Condé vainqueur de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier.

Le Pr Alpha Condé l’emporte avec un large score de 59,49% contre 33,50% pour son adversaire historique Mamadou Cellou Dalein Diallo candidat de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG).

Kankan, 2è ville du pays et fief traditionnel du pays, s’est réveillée pour célébrer ce que les partisans du pouvoir appellent ‘’le coup fatal’’ réalisé par leur champion. Sur les motos aux couleurs du RPG, les jeunes défilent à travers la ville en scandant le slogan « un coup K.O ». A la place des martyrs, c’est une masse compacte qui danse et chante. Comme vous pouvez le voir sur les images, cette place publique est prise d’assaut par une foule en liesse, un dispositif de sonorisation y est installé pour mettre encore plus d’ambiance. Aucun incident n’a été pour le moment enregistré dans la commune urbaine de Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan