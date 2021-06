Alpha Diallo de Ablogui placé en garde à vue à la routière de Sonfonia à cause “des vitres fumées de sa voiture”

Le président de l’association des blogueurs de Guinée, en abrégé “ABLOGUI”, Mamadou Alpha Diallo a, à cause des vitres teintées de sa voiture, eu des altercations ce mercredi, 2 juin 2021 avec une policière de la police routière de Sonfonia, qui l’a conduit au commissariat où dès son arrivée il a été placé en garde à vue.

Me Salifou Béavogui l’avocat de M. Diallo, joint au téléphone par Médiaguinée est revenu sur les raisons de ce fait qu’il estime “anodin”.

« Il y a eu une altercation qui s’est produite entre lui et une dame de la police routière et finalement cette altercation les a conduits tous à la police où il a été immédiatement mis en garde à vue. Mais les choses sont en train de s’arranger parce que nous sommes en train de prendre des dispositions. C’est un fait anodin qui est lié aux vitres fumées de sa voiture et la policière a voulu le verbaliser et une petite altercation a éclaté et finalement on l’a obligé à aller à la police et arrivé là ils l’ont mis en garde à vue », a-t-il précisé au micro de notre reporter.

Mamadou Yaya Barry