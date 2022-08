Alpha Diallo : « faire de Donka, un hôpital moderne du 21è siècle, nous sommes prêts à relever ce défi… »

Le centre hospitalier universitaire ultramoderne de Donka a été officiellement inauguré mercredi 17 août 2022 par le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya. Au cours de cette cérémonie qui a réuni d’éminentes personnalités du pays, Alpha Diallo, au nom du Groupe concessionnaire, a tenu un discours qui a rassuré plus d’un.

A l’en croire, son groupe (Nelson Group) est prêt à relever avec détermination le défi d’un hôpital moderne du 21è siècle. Ajoutant qu’aucun travailleur de l’hôpital national Donka ne sera exclu pour répondre aux besoins en soins spécialisés de la population guinéenne.

L’objectif de notre Groupe est de transformer l’Hôpital National Donka en un établissement moderne, répondant aux besoins en soins spécialisés de la population guinéenne et contribuant au développement des missions d’enseignement et de recherche

Ci-dessous discours intégrale

CEREMONIE INAUGURALE DE L’HOPITAL DONKA

DISCOURS DU CONCESSIONNAIRE

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées,

Messieurs les Présidents des Institutions Républicaines,

Monsieur le Ministre Secrétaire Général de la Présidence,

Monsieur le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence,

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,

Mesdames et Messieurs les Représentants des Corps Diplomatiques,

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Administration,

Personnel de l’Hôpital National Donka,

Distingués Invités,

Permettez-moi en ce jour solennel de souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette

Cérémonie d’inauguration.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Grâce à la volonté et la détermination des autorités de la Transition, notre pays écrit en ce jour du 17 Aout 2022 une nouvelle page de son histoire en inaugurant ce patrimoine national, symbole de la refondation et la qualification du système sanitaire guinéen.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Le Gouvernement de Transition a opté pour la gestion déléguée de l’Hôpital National Donka à travers un contrat de concession d’une durée de cinq ans au Groupe Canadien en Gestion Hospitalière piloté par Netsen Group. Nous vous remercions sincèrement de cette marque de confiance.

Ce Groupe est composé de l’Unité de Santé Internationale du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, de CIM Conseil et de Netsen Group.

Ces organisations ont une expertise reconnue mondialement en activation, en gestion et en technologies hospitalières.

L’objectif de notre Groupe est de transformer l’Hôpital National Donka en un établissement moderne, répondant aux besoins en soins spécialisés de la population guinéenne et contribuant au développement des missions d’enseignement et de recherche.

Monsieur le Président, vous souhaitez faire de Donka, un hôpital moderne du 21è siècle, nous sommes prêts à relever ce défi avec détermination grâce à votre appui et celui de votre Gouvernement.

Cette concession est placée sous plusieurs axes :

§ La formation et le transfert d’expertise au personnel Guinéen pour préparer la relève ;

§ L’envoi des spécialistes en formation au Canada – Délocalisation des formations canadiennes diplômantes en Guinée

§ L’humanisation et l’amélioration de la qualité des soins ;

§ La digitalisation de toutes les fonctions de l’hôpital avec la mise en place du Dossier Patient Électronique et la collecte des données en vue de la mise en place futur de la CMU tout en favorisant la recherche ;

§ L’augmentation et la sécurisation des recettes de l’hôpital menant à l’autonomisation et la réduction des subventions de l’État ;

§ La mise en place d’un cadre de gouvernance axé sur le suivi d’indicateurs de performance pour toutes les fonctions de gestion hospitalière (administrative, financière, clinique, paraclinique, maintenance, ressources humaines) ;

§ La réduction substantielle des évacuations sanitaires pour toutes les spécialités offertes par le CHU de Donka ;

§ L’amélioration des conditions de vie et de travail des employés ;

§ Le maintien des équipements et des infrastructures dans un meilleur état ;

§ Renforcement de la coopération canadienne par l’ouverture d’un pont d’échanges d’experts ainsi que l’accueil des médecins et spécialistes Guinéens en immersion dans les CHU au Canada.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Vous comprenez donc à travers ces lignes l’immensité et la complexité des défis et des tâches qui nous incombent durant les cinq ans de concession. Tout de même, nous vous rassurons que l’ensemble de ses actions seront réalisées avec bien-sûr votre soutien et collaboration de l’ensemble du personnel et des parties prenantes, au bénéfice du Peuple de Guinée.

Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur,

Je voudrais donc profiter de cette tribune, pour rassurer le personnel de l’Hôpital National Donka, toute catégorie confondue, que personne ne sera exclue. Nous travaillerons ensemble pour l’amélioration de leur condition de vie et de travail et pour l’atteinte des objectifs qui nous ont été fixés pour le bien et pour l’intérêt exclusif de la population guinéenne.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Distingués invités,

Avant de clore mon allocution, je voudrais, au nom de mes partenaires et de tout le personnel du Groupe Canadien, remercier celles et ceux qui ont permis la réalisation et l’aboutissement de cet important projet.

Nos remerciements vont particulièrement à son Excellence Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi DOUMBOUYA, pour sa vision éclairée, son courage et sa détermination à refonder et à qualifier le système de santé guinéen. Nous comptons sur votre appui institutionnel et celui de votre Gouvernement pour le succès de cette aventure.

Monsieur le Président, c’est un honneur pour moi de revenir servir mon pays. Je vous en remercie !

Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens,

Merci !