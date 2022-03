Alpha donne raison à Naïté et regrette leur divorce prématuré

🔴Par Thierno Amadou Souaré🔴Dans l’audio exclusif de Pr. Alpha Condé qui a fuité ce samedi 19 mars, d’environ 3 minutes, l’ancien locataire de Sékhoutouréyah, renversé le 05 septembre 2021, fait d’énormes révélations.

Ses stratégies de reconquête du pouvoir, les maillons forts de la chaîne, le très redouté adversaire, les pions et les armes de combats.

Dans son témoignage qui est devenu le chou gras de la presse et des réseaux sociaux, Alpha Condé a lâché un nom, non des moindres qui pourrait être un élément clé dans la reconquête du pouvoir, malgré le froid qui caractérise leur rapport. C’est le cas de l’ancien ministre des Travaux Publics, Moustapha Naïté, qui a été renvoyé du gouvernement d’après 3ème mandat pour son implication présumée de faible intensité.

Avec le recul, le Pr. Alpha Condé semble être dans le plus grand regret pour avoir rompu sa collaboration avec Moustapha Naïté, lui qui n’a pas voulu mouiller le mot dans un projet suicidaire comme le forcing électoral du 18 octobre 2020.

Moustapha Naïté s’est placé de loin sachant bien que son mentor Alpha Condé était sur une mauvaise piste.

Et c’est aujourd’hui, Alpha Condé lui-même, avec le temps de lucidité débarrassé de tout intérêt immédiat, de reconnaître l’importantissime rôle que pourrait jouer son ancien poulain dans la reconstruction du RPG malgré son refus assumé de soutenir un projet funeste d’un mandat de trop.

Alpha Condé demande d’aller vers Naïté avec sans aucune gêne.

Une façon de dire que l’ancien Président Alpha Condé regrette son divorce prématuré avec son jeune célèbre ministre des Travaux Publics, bénéficiaire d’une grande confiance de la part d’un foyer important de jeunes du parti.

Comme pour dire, finalement, le temps donne raison à Moustapha Naïté et Alpha Condé reconnaît avoir tort.

Quoi de plus mieux ? Le temps, seul juge de l’histoire a rendu son verdict. Et c’est bien entendu en faveur de Moustapha Naïté.

Thierno Amadou Souaré, consultant projet