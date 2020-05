Alpha K. Diakité à Taliby : ‘’tes œuvres seront inscrites dans le marbre pour qu’elles puissent servir de repère à la postérité’’

Limogé mardi par le Président de la République, le désormais ancien ministre de l’Energie, Dr Cheick Taliby Sylla continue néanmoins de recevoir des messages d’encouragement et de reconnaissance de la part de nombreuses personnes connues ou anonymes. C’est le cas de l’observateur politique en Guinée, Alpha Kaba Diakité.

« Après de bons et loyaux services rendus à son pays, Dr Cheick Taliby Sylla a été éjecté du gouvernement, par un décret de celui-là même qu’il avait servi au département, avec dévouement et loyauté pendant plus de cinq ans sans jamais faillir avec un bilan plutôt assez positif, comme jamais, on en a enregistré au département de l’Energie dont il avait la charge. Grand technocrate chevronné, le Ministre Dr Cheick Taliby Sylla s’est distingué au cours de sa mission au sein du gouvernement par son dévouement, sa loyauté et sa passion pour le travail bien fait. Intelligent et impétueux, l’homme a largement rempli son contrat à la tête du département de l’Energie. Certes, le Président de République t’a retiré de l’équipe gouvernementale mais, je suis sûr qu’il ne t’a point retiré sa confiance en tant que ministre dévoué et loyal. Bravo ! Champion. Tes œuvres seront inscrites dans le marbre pour qu’elles puissent servir de repère à la postérité. La Nation te restera reconnaissante. Tes petits-enfants, quant à eux, seront fiers d’apprendre, un jour, dans des manuels scolaires, que leur Papi, fut un grand contributeur à l’essor économique de son pays la Guinée. Cela, de mon point de vue, constitue la meilleure des récompenses, pour un homme qui, comme toi, a servi son pays avec tant de dévouement et de pugnacité. Bravo ! Champion. »