Alpha Oumar Barry tué, à Bambéto: « si dans les démarches, je ne vois pas une coloration politique, je soutiendrais » (Wright)

Suite à l’appel à manifester du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) dissous par le MATD, qui a enregistré malheureusement des pertes en vies humaines, le ministère de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme a rencontré dans la matinée de ce vendredi 19 août, la famille de Alpha Oumar Barry tué par balle à Bambeto Magasin le mercredi 17 août dernier.

À en croire le porte-parole du département de la justice, cette délégation a été dépêchée par la famille du défunt à l’effet de s’enquérir de la suite qui sera réservée à la perte de leur enfant. Elle a souhaité également la mise à leur disposition du corps pour son inhumation. Elle demande également que justice soir rendue car cet enfant a eu son brevet cette année avec une moyenne appréciable de 12, dit-il.

Le porte-parole de la chancellerie a dans son compte-rendu fait savoir que le ministre de la Justice a, à sa prise de parole, remercié le sens élevé de cette famille, la confiance placée en la justice de notre pays. « Au lieu d’ergoter dans les quartiers, fabriquer des rumeurs qui ne conduisent pas à l’apaisement, cette famille a placé sa confiance en la justice et a effectué le déplacement. Le ministre les a remerciés vivement pour leur sens élevé de patriotisme.

Le ministre a précisé que cette affaire, pour lui, n’a aucune coloration ni politique, ni ethnique encore moins régionaliste. Il a précisé à l’égard de la délégation « si vous venez vers la justice cela signifie que vous êtes des citoyens qui croyez en cette justice. Nous vous présentons nos condoléances car celui qui est mort est également un de nos frères. Nous vous assurons que la justice fera son travail surtout que pensons que vous espérez trouver la solution ici » ,a-t-il précisé.

Plus loin, Alphonse Charles Wright de rassurer de sa détermination à aider la famille à obtenir justice mais tout en posant certaines conditions. « Si dans les démarches, je ne vois pas une coloration politique, je soutiendrais, le cas contraire, je ne marcherai pas, j’évite les manipulations de l’opinion.

Depuis hier le procureur est saisi. Les corps sont à la morgue. Nous attendons les résultats de l’autopsie pour savoir de quoi est décédé le jeune Barry. Il ne faut pas laisser les gens parler à la place de la justice. Je ne veux pas qu’on brandisse le corps pour des fins politiques car ce n’est nullement un trophée. La justice fera son travail pour tous ceux qui ont perdu la vie dans ces événements. Il précise que nous ferons notre travail conformément à la loi non à la volonté de quelqu’un. Ceux qui ont appelé à la manifestation répondront également devant la justice. N’acceptez pas qu’on expose le corps de l’enfant, nous-mêmes nous ne l’accepteront pas. Refusez toute manipulation, le corps vous sera restitué en temps opportun c’est-à-dire après que les résultats de l’autopsie ne soient communiqués. Et je vous promets que la justice sera rendu et ma porte vous sera toujours ouverte pour toute information que vous voulez obtenir »

Pour finir, Yaya Kairaba Kaba a, au nom du ministre Alphonse Charles Wright, laissé entendre ceci: » la politique du département consiste et consistera à la clarification dans la sérénité de cette situation pour situer les responsabilités et punir les auteurs. Les enquêtes évoluent et devront aboutir nécessairement à ce résultat. Face à de tels malheureux cas, je suis fermement opposé à la récupération politique. Pour finir, vous serez reçus par les procureurs de la République avec lesquels vous aurez des entretiens »

Par rapport à l’absence de l’autre famille, dit-il, aucune raison n’a été avancée.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08