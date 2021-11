Alpha Soumah ‘’Bill de Sam’’ installé à la tête du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat

A la suite de sa nomination par décret du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, Alpha Soumah, plus connu sous le nom de Bill de Sam, est installé dans ses fonctions de ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat par le ministre secrétaire général du gouvernement, en présence d’une délégation du CNRD, des cadres dudit département et des personnalités de divers horizons.

En présence du ministre secrétaire général du gouvernement, le nouveau ministre se dit déterminé à une réforme en profondeur de son département afin de répondre aux préoccupations des professionnels de la culture, de l’hôtellerie et de l’artisanat.

Il a sollicité une franche collaboration de son personnel afin de relever les défis en conformité avec les orientations du CNRD. Il en appelle à un sursaut patriotique pour que le secteur dont il a charge soit au bilan du CNRD.

La Cellule de Communication du Gouvernement