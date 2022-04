Alphonse Charles Wright : « aller devant le procureur ne veut pas dire de facto qu’on va à la maison centrale »

Déterminé à en finir avec les vieilles pratiques dans les commissariats centraux et urbains et les directions de gendarmerie relevant de son ressort du parquet général de la Cour d’Appel de Conakry, le Procureur Charles Wright a poursuivi sa mission d’inspection inopinée ce mercredi 13 avril 2022, avec les membres de son cabinet. Les postes visités sont entre-autres la Brigade de la Gendarmerie Nationale près du Ministre de l’Environnement des Eaux et Forêts de Coléah , Brigade de Recherches de Matam (PM3 Conakry), commissariat central de police de Matam, commissariat central de Police de Gbessia, Compagnie Territoriale de la Gendarmerie de Yimbaya, commissariat central de Matoto.

À sa sortie du commissariat central de Gbessia, Alphonse Charles Wright a accordé une interview à la presse qui l’a accompagné dans ce long périple pour préciser combien de fois il est nécessaire de déférer les gens qui sont en garde à vue. « Attention, déférer quelqu’un au niveau du parquet permet à la personne de protéger ses droits. Imaginez quelqu’un qui est placé en garde à vue, pendant 3 à 4 jours, vous venez dans le cadre des inspections, vous vous rendez compte que le délai de garde à vue est dépassé, si vous ne lui demandez pas, qu’on les défère devant le procureur qui va classer le dossier sans suite ou bien orienter en flagrant délit (FD) quelque part ça ne peut pas aller », a-t-il tenu à préciser devant les agents des officiers de police judiciaire.

Poursuivant, le magistrat d’ajouter « Aller devant le procureur ne veut pas dire de facto qu’on va à la maison centrale. Il revient au procureur d’apprécier cas par cas selon la gravité des infractions, qu’elles sont les personnes qui peuvent être placées sous mandat de dépôt, qu’elles sont les personnes qui peuvent comparaître libre à l’audience, tout dépend des pouvoirs que la loi lui confère ». Et de conclure en ces termes «Nous, dans notre mission c’est de dire aux Officiers de Police Judiciaire vous n’êtes pas les juridictions, vous devez non seulement rechercher les crimes, les délits, les contraventions, réunir les preuves et vous devez déférer tel que le code de procédure le recommande devant les juridictions qui sont chargée de les juger ».

Au moment où nous mettions cet article en ligne, le procureur général qui est accompagné des avocats généraux de la Cour d’Appel de Conakry ont pris la direction de Forécariah.

Mamadou Yaya Barry