Aly Badara Condé : ‘’l’opposition est déjà enterrée à Hafia’’

Dans le cadre de l’élection présidentielle du 18 octobre prochain, le mouvement de soutien dénommé ‘’Mouvement Hafia Fé’’ a procédé ce dimanche, 13 septembre 2020, au lancement officiel de ses activités à Conakry.

C’était dans les locaux de la Maison des Jeunes du quartier Hafia sous la présidence du parrain dudit mouvement, Aly Badara Condé, Directeur des affaires administratives et financières (DAAF) du Ministère de l’Agriculture qui avait à ses côtés plusieurs invités de marque dont les représentants des partis alliés au RPG Arc-en-ciel.

Avec pour objectif d’accompagner le RPG Arc-en-ciel dans la réalisation de ses projets tel que l’élection à un coup fatal du président Alpha Condé à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain, ce mouvement a pour objectif, selon les initiateurs, de permettre à la population dudit quartier de se donner les mains pour l’union entre les filles et fils et le rayonnement de ce quartier.

C’est pourquoi dans son allocution de bienvenue, le porte-parole des initiateurs a salué tout un chacun, avant d’indiquer : « C’est un honneur pour nous tous de se retrouver ici ce soir, pour partager la même conviction politique qu’est celle du lancement et de la validation officiellement du Mouvement Hafia Fé (MHF). La population du quartier Hafia composée des associations de jeunes, des femmes et des sages, constitue désormais une seule entité politique. Nous parlons un seul langage politique et nous avons une seule vision politique. Le 18 octobre prochain, le peuple de Guinée se rendra aux urnes pour un rendez-vous historique au compte de l’élection présidentielle qui portera sans doute le flambeau d’une maturité politique et démocratique pour le 1er mandat de la 4ème République de notre champion, le Pr Alpha Condé », dira-t-il entre autres, avant de rassurer que leur quartier se distinguera le 18 octobre à venir par un vote massif en faveur du candidat du RPG Arc-en-ciel et ses alliés (Alpha Condé).

Prenant la parole pour la circonstance, Aly Badara Condé qui est un pur produit du RPG à cause de l’implication sans cesse de ses parents n’a pas manqué de mots pour rassurer les uns et les autres que les membres de leur mouvement se battront nuit et jour pour donner une victoire ‘’éclatante’’ au Pr Alpha Condé, au soir du 18 octobre.

« Nous, jeunes, femmes et hommes du Mouvement Hafia Fé avons décidé de soutenir et d’accompagner la candidature du Pr Alpha Condé. Le Mouvement Hafia Fé, pour être efficace dans le soutien que nous souhaitons apporter au candidat de notre grand parti, le RPG Arc-en-ciel, nous choisissons contrairement à beaucoup de mouvement, de faire le porte-à-porte dans les différents quartiers d’Hafia.»

Poursuivant, il dira que le quartier Hafia est déjà dans les mains de la mouvance présidentielle. « C’est vrai que les gens disaient que la zone d’Hafia est favorable à l’opposition, mais je voudrais vous informer cette donne a complètement changé. A partir de cet instant, l’opposition n’aura plus un mot à dire ici. Les six (6) quartiers d’Hafia sont désormais un acquis pour le Pr Alpha Condé. Et croyez-moi que l’opposition est déjà enterrée à Hafia. »

Youssouf Keita

+224 666487130