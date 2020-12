Aly Jamal au fidaou de Conté : ‘’le président Alpha Condé conseille ses enfants pour qu’ils s’entendent’’

Douze ans après la mort du général Lansana Conté, deuxième président de la République de Guinée, ses familles biologique et idéologique ont organisé les 21 et 22 décembre 2020 une cérémonie commémorative en sa faveur, à Tanéné-Bouramayah, dans sa propriété de Lansanayah. Une cérémonie qui a pour but principal d’immortaliser l’ancien président et ses œuvres.

Venu transmettre le message du président Alpha Condé, le secrétaire général des Affaires religieuses, Elhadj Aly Jamal Bangoura, s’est exprimé au micro de Mediaguinee en ces termes : « J’ai eu l’honneur de représenter Son Excellence, le professeur Alpha Condé pour le Fidaou de la 12ème année du décès de notre regretté feu Général Lansana Conté. Et le président a voulu, par la forte délégation qu’il a envoyée, témoigner sa solidarité et son attention particulière à la famille Conté et à la mémoire de Lansana Conté en particulier. », a-t-il indiqué. Et d’ajouter : « le message qu’on a livré est un message de paix, d’unité mais c’est aussi un message de continuité familiale, parce que le président de la République, je vous le répète, s’entretient avec les enfants de cette famille depuis dix ans. Il les reçoit régulièrement, il les conseille pour qu’ils s’entendent.

Et nous sommes très heureux cette année, trois des garçons de Lansana étaient présents. C’est cet effort discret qu’il fait, c’est sa contribution pour que cette famille, qui s’est distinguée dans le temps, ne tombe pas dans l’oubli ».

Mamadou Yaya Barry