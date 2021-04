Aly Kaba descend en flammes Mamadou Sylla: “quand on veut être riche, on ne fait pas la politique”

Le parti au pouvoir a réagi à travers le président du groupe parlementaire RPG arc- ciel, Honorable Aly Kaba à la sortie médiatique hier samedi du chef de file de l’opposition Elhadj Mamadou Sylla contre le président Alpha Condé qu’il accuse d’avoir bloqué son budget au détriment de la loi.

Contacté par Mediaguinee, le patron de la mouvance présidentielle a rappelé le chef de file de l’opposition à l’ordre, en lui suggérant de se prendre au sérieux en ne réagissant pas de la sorte.

Selon lui, “quand on est obnubilé par l’argent et les honneurs, on ne semble pas prédestiné à la politique.Je dois rappeler à Elhadj Mamadou Sylla , qu’il y a quelques semaines il reconnaissait et vantait les acquis du régime du Président Pr Alpha CONDÉ. Et opposait au slogan ” Gouverner Autrement ” de celui , son slogan à lui ” S’opposer Autrement “.

“Il doit se prendre au sérieux en ne réagissant pas de la sorte”, a-t- il affirmé, :”parceque pressé d’empocher les fonds qui seront destinés éventuellement au chef de file de l’opposition”.

Par ailleurs de marteler:”La conclusion que je pourrais tirer, est que quand un commerçant s’engage en politique, obligation pour lui d’épouser les attitudes et comportements qui siéent à l’homme politique est indispensable.” Quand on veut être riche , on ne fait pas la politique, dixit M. Laurent GBAGBO, Ancien Président Ivoirien…

:”Je termine par dire que Elhadj Sylla Mamadou a raison de penser de la sorte en faisant une mauvaise comparaison car , tout le malheur du régime du feu Général Lansana CONTÉ, est venu du fait que celui-ci est allé les extraire (lui et son co-géolier) de la prison au mépris de toutes les lois de la République. Monsieur le chef de file doit retenir que l’histoire n’est pas une répétition des faits, mais plutôt une succession des événements dans le temps”.

Elisa Camara

+224654957322