Aly Kaba du RPG se paye Embaló : “cet homme est immature”

Umaro Sissoco Embaló qui depuis son élection à la tête de la Guinée-Bissau n’a jamais conjugué le même verbe avec le pouvoir de Conakry vient de nouveau de taper sur les nerfs du président Condé. Au 59è sommet de la Cedeao, le dirigeant bissau-guinéen a remis ça en indiquant que le président guinéen n’a pas le droit de fermer unilatéralement la frontière.

Pour l’honorable Aly Kaba, président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-ciel, très remonté, a répliqué lundi contre la sortie du président bissau-guinéen suite aux propos tenus à l’encontre du président Alpha Condé lors de la rencontre des chefs d’états de la CEDEAO le week-end dernier à Accra.

Selon le patron de la mouvance présidentielle, “cette attitude montre à suffisance que cet homme est imature et ignore carrément les principes diplomatiques et de bon voisinage qui unissent les peuples. Il devrait se poser la question pourquoi la Guinée n’a pas fermé ses frontières avec tous ses voisins ? Pourquoi les deux autres ont négocié diplomatiquement pour la réouverture”. Insistant que la sécurité des Guinéens et la protection de leurs biens ne sont pas négociables.

“Je ne le reconnais pas porte-parole des trois présidents ni des pays concernés. La Guinée sous le leadership du Président Pr Alpha CONDÉ, demeure un havre de paix et continuera à défendre les valeurs panafricanistes dans le respect de la souveraineté de chaque nation”, souligne-t-il.

“Les rapports entre les États doivent se baser sur le respect mutuel et la courtoisie. C’est dommage pour un Président de penser que la seule condition de fermer temporairement ses frontières avec ses voisins demeure la guerre ? Il serait intéressant que la raison de la sagesse l’emporte sur la passion de l’émotion du côté de Bissau. Nous retenons qu’entre le Président Ahmed Sékou TOURÉ et Amilcar CABRAL, c’était le parfait amour. Le Président Embaló SISSOKO doit s’inspirer en revisitant les pages de l’histoire et sortir de l’obstination”, conseille-t-il.

Elisa Camara

+224654957322