Aly Kaba réplique à Cellou Dalein: “il devient de plus en plus inintelligent… Qu’il publie son bulletin de santé”

“Au lieu de spéculer sur le voyage de Monsieur le Président de la République, je serai heureux de voir Cellou Dalein publier son propre bulletin de santé“. Telle est la réplique du président de la mouvance présidentielle, Honorable Aly Kaba ce mardi 17 Août aux propos du président de l’ufdg, Cellou Dalein Diallo qui accuse le président Alpha Condé en vacances du côté de la Turquie d’empêcher ses opposants d’aller se soigner et tant donné que lui il est en Europe pour un tourisme médical.

“Cellou Dalein devient de plus en plus, inintelligent et hargneux. Politiquement. Il se lance dans un exercice qui ne sied ni à sa posture ni à son caractère. Au lieu de spéculer sur le voyage de Monsieur le Président de la République, je serai heureux de lui voir publier son propre bulletin de santé”, a déclaré le député au micro de Mediaguinee. Rappelant que le chef de l’État continue sereinement ses vacances:” et s’il y a problème, c’est bien Cellou Dalein qui en a, et malheureusement est en train de mal gérer”.

Elisa Camara

