Aly Kaba (RPG) aux avocats de Gaoual et Cie: ”je ne vois pas pourquoi ils souhaiteraient rencontrer les mêmes clients”

Vous le savez, lors de la réunion du jeudi 04, mars, au conseil de l’ordre des avocats entre le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le collectif des avocats de la défense, un compromis a été trouvé. Il a été dit que ces avocats peuvent désormais rendre visite à leurs clients qui sont écroués en prison. Mais cette décision n’est pas du goût du président du Groupe parlementaire du RPG Arc-en-ciel à l’assemblée nationale. Lors d’un entretien qu’il nous a accordé, l’honorable Aly Kaba dit à qui veut l’entendre qu’il ne voit aucune raison pour laquelle ces avocats doivent rendre visite à ces détenus.

Depuis plusieurs semaines maintenant, les avocats de la défense des opposants politiques, Ousmane Gaoual Diallo, Etienne Soropogui, Abdoulaye Bah, Chérif Bah et compagnie ont suspendu leur participation à la procédure pour, disent-ils “ne pas cautionner une parodie de justice”. Et depuis cette volonté affichée, les détenus ont été très bien privés de toute visite de la part de leurs conseils. A plusieurs reprises, le collectif des avocats a été empêché par l’administration pénitentiaire de voir ses clients. Une situation qui a suscité pas mal de commentaires dans la cité. Et c’est au tour du président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-ciel à l’assemblée nationale de réagir sur le sujet. L’honorable Aly Kaba estime que ces avocats n’ont aucune raison de rendre visite à ces détenus après leur désistement dans l’affaire.

« On a écouté ces avocats qui ont librement décliné pour dire que compte tenu de ce qui se passe, pour des arguments qui leur sont propres, ils ont dit qu’ils se récusaient. Donc, à mon entendement, je me dis que quand on se récuse soi-même sous prétexte qu’on ne peut plus continuer à défendre un dossier, je ne sais en quoi on saurait encore revendiquer un droit d’entrer en contact avec des clients dont on ne veut plus défendre le dossier. Donc, que ça soit une suspension temporaire ou définitive, pendant le temps qu’ils ont décidé de ne plus défendre les clients, je ne vois pas la raison pour laquelle ils souhaiteraient rencontrer les mêmes clients », a-t-il coupé court.

A rappeler que le collectif des avocats qui a encore trouvé la porte fermée devant lui le lundi 1er mars dernier, à la maison centrale de Coronthie où se trouvent ses clients, a dénoncé une violation flagrante des droits de la défense. Mais pour le député Aly Kaba, « ça n’engage que ces avocats. La procédure continue et la justice est sereine ».

Yamoussa Camara

657851102