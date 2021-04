Aly Kaba (RPG) critique le rapport américain: “il n’a nullement tenu compte de la version des autorités…”

Dans un rapport publié cette semaine, l’administration américaine, à travers son département d’État, a dénoncé les violations des droits de l’homme en Guinée dont entre autres: les bavures commises par les forces de l’ordre ces derniers temps et l’incarcération des détenus politiques et journalistes dans le pays.

Joint par Mediaguinee ce samedi 03 avril 2021, le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel, l’honorable Aly Kaba, a déclaré que ce document produit par les Etats-Unis ne reflèterait pas la vérité des faits, parce que, dira-t-il, le rapport n’a pas tenu compte de la version officielle des autorités compétentes. Il a toutefois recommandé un règlement diplomatique de ladite question.

« Je souhaite un règlement diplomatique de cette question car à mon humble avis, le rapport en question n’a nullement tenu compte de la version officielle des autorités compétentes. Sans cela, le rapport ne reflétera pas la vérité des faits », a confié le député. Ajoutant que cette consultation est indispensable pour une approche plus sérieuse et raisonnable, « qui doit caractériser les relations d’amitié et de coopération entre les nations souveraines. »

Elisa Camara

+224654957322