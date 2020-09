Aly Kaba (RPG) réplique à Sidya Touré : “cherchez à authentifier le titre foncier de votre résidence…’’

Le président de la mouvance présidentielle honorable Aly Kaba vient de répliquer sur Mediaguinee aux propos tenus par le président de l’Union des forces républicaines (Ufr), Sidya Touré contre le Président Alpha Condé. C’était ce mercredi, 16 septembre lors de la plénière du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC).

« Monsieur l’ancien Premier Ministre et ancien Haut Représentant du chef de l’État, je vous conseillerai, de chercher à authentifier le titre foncier de votre résidence que de continuer à encourager la mobilisation dans la rue (en lieu et place de votre participation aux élections) pour ainsi masquer la déconfiture du parti », lance-t-il.

Le patron du groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel, Aly Kaba dira en substance : « Je suis révolté d’entendre Sidya Touré qualifié le bilan du Président Alpha Condé de négatif en faisant allusion aux infrastructures, aux routes, à l’énergie et au pouvoir d’achat du citoyen guinéen. »

S’il est reconnu, poursuit-il : « Que le rôle d’un opposant, c’est de critiquer les tares de la gouvernance en place et en contrepartie, proposer des alternatives meilleures, cet exercice commande toutefois une certaine dose de moralité et d’honnêteté intellectuelle pour son auteur. L’ancien Premier Ministre et ancien Haut Représentant du chef de l’État aura raté l’occasion encore de se taire. » Car, rappelle-t-il : « Le peuple de Guinée a encore en mémoire l’achat des groupes électrogènes usés et surfacturés aux frais du contribuable guinéen par le Premier Ministre propagandiste (Sidya Touré ndlr) avec son célèbre “Ton pied, mon pied”. Comme si cela ne suffisait pas, notre premier des Ministres appelé aux affaires pour une réforme, se paie le luxe de brader les biens publics (sa résidence en est une illustration parfaite). »

Plus loin de mentionner : « Je suis d’ailleurs heureux qu’un tel personnage ne soit pas parmi les nombreux Guinéens qui ne cessent de magnifier les nombreux et précieux acquis de la gouvernance du Président Pr. Alpha Condé. » Avant de soutenir : « Monsieur l’ancien Premier ministre et ancien Haut Représentant du chef de l’État, je vous conseillerai pour terminer, de chercher à authentifier le titre foncier de votre résidence, que de continuer à encourager la mobilisation dans la rue (en lieu et place de votre participation aux élections) pour ainsi masquer la déconfiture du parti (UFR ndlr). »

Elisa Camara

+224654957322