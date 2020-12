Aly Kaba (RPG) : ‘’si l’UFR revoie sa copie et se dit disposer pour le dialogue, c’est un acte à saluer’’

Le président du groupe parlementaire Rpg Arc-en-ciel, Aly Kaba a animé une conférence de presse ce jeudi pour non seulement présenter ses meilleurs vœux au peuple de Guinée, mais aussi s’exprimer sur l’actualité socio-politique du pays.

Sur le communiqué de l’Union des forces républicaines (UFR) dans lequel l’ancien Premier ministre Sidya Touré se dit ouvert au dialogue, Aly Kaba parle d’ « acte salutaire ».

« Que ce soit l’UFR ou n’importe parti politique, je le dis, je le répète, notre salut est et réside dans le dialogue. On ne peut rien obtenir dans la violence. Et, tenez-vous bien, même quand vous obtenez quelque chose dans la violence, vous risquez de la perdre dans la même violence. Et, aucune activité humaine n’est fortuite. Si hier, l’UFR avait rejeté toute forme de négociation depuis l’organisation du double scrutin, si aujourd’hui cette formation revoie sa copie et se dit disposer pour le dialogue, c’est un acte à saluer », a-t-il indiqué.

Par rapport au président de l’Ufdg qui a été empêché de sortir du pays dans la soirée du mercredi, alors qu’il se rendait aux obsèques du chef de l’opposition malienne, le responsable du groupe parlementaire Rpg-arc-en-ciel dit que « Vous savez, quand il est question de voyager, il y a toujours des hommes et des femmes qui sont en charge de ces questions. Et, généralement, la raison invoquée est signifiée au citoyen concerné. On est dans une république, il y a des lois et des principes qui régissent tout ce que nous faisons », a martelé Aly Kaba.

Mohamed Cissé