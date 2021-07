Aly Kaba (RPG) tacle Dalein : “le peuple de Guinée a dit 3 fois non à Cellou, alors…”

La sortie de Cellou Dalein Diallo hier contre le président Alpha Condé l’accusant de manœuvrer pour miner son parti de l’intérieur dans le but de le déstabiliser n’a pas laissé le parti au pouvoir indifférent.

Le RPG Arc-en-ciel à travers le président de son groupe parlementaire, Aly Kaba a, dans un entretien accordé à Mediaguinee, rappelé a l’ordre le président de l’ufdg.

“L’arrogance et l’esprit belliqueux d’un leader aux abois n’entameront nullement la volonté de Monsieur le Président de la République d’unir les Guinéens pour le bien de notre pays. Cellou Dalein a toujours besoin de bomber le torse dans l’unique dessein de continuer à montrer à ceux de ses militants qui croient encore à son étoile qu’il existe et pourrait continuer encore de se présenter comme une alternative pour notre pays. C’est une illusion vouée à l’échec après ses débâcles électorales consécutives à sa mauvaise stratégie politique basée sur la violence et le repli communautaire. Le Peuple de Guinée a dit trois fois non à Cellou, alors rêver d’une quatrième fois, relève de l’utopie et de la subjectivité”, a dit l’honorable Aly Kaba.

Par ailleurs, le patron de la mouvance présidentielle s’est moqué du président de l’ufdg, en disant : “redoutant les défections dans son camp pour faute de résultats, il se lance dans la virulence et la provocation. Mais hélas, peine perdue car le combat qui importe pour le père de la nation aujourd’hui, c’est de faire de la Guinée la deuxième puissance de l’Afrique de l’Ouest. Nous comprenions aisément les agissements de Cellou Dalein Diallo qui redoute présentement une implosion de son parti. Quand on se veut républicain, le premier devoir, c’est le respect des institutions, a défaut, on devient hors la loi”.

Elisa Camara

+2246547322