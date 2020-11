Aly tacle Abe : “comment comprendre qu’un député de la nation puisse être fier d’exhiber un passeport étranger…”

Aly Kaba, président du Groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel a violemment taclé mercredi Ibrahima Abe Sylla, président de la NGR (Nouvelle Génération pour la République) qui, au cours de sa sortie hier, a déclaré avoir saisi les autorités des Etats-Unis à propos de son passeport américain qui lui a été retiré à l’aéroport de Conakry alors qu’il voulait sortir du pays.

Le président de la Mouvance présidentielle, honorable Aly Kaba a dans un entretien accordé mercredi à Mediaguinee dit qu’il est incompréhensible qu’un député de la République exhibe fièrement un passeport étranger en lieu et place de celui national.

“Quand le peuple a fait de toi Député et que tu boudes l’institution, il a parfaitement raison de te tourner le dos quand tu lorgnes le fauteuil présidentiel. Car tu l’a trahi”, lâche le député Kaba. Et de s’interroger : ‘’comment comprendre qu’un député de la nation de surcroît candidat malheureux à l’élection présidentielle puisse être fier d’exhiber un passeport étranger en lieu et place de celui national et reconnaître par la suite qu’il partait se reposer aux États-Unis comme si notre pays devait servir pour lui juste de tremplin pour assouvir ses intérêts personnels. Quel mépris et désamour pour son pays !”, martèle-t-il.

Elisa Camara

