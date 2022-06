Aly Thiam du CNT : « avant la rédaction de la constitution, nous allons faire des débats d’orientation constitutionnelle »

La célébration des 100 premiers jours du Conseil National de la Transition (CNT) continue à travers des échanges au niveau des universités et institution d’enseignement supérieur du pays. Après les universités Gamal Abdel Nasser de Conakry, Général Lansana Conté de Sonfonia, Kofi Anan de Guinée et l’ISIC de Kountia, des conseillers nationaux dont Mohamed Aly Thiam, Ibrahima Sorel Keita et Madame Saba Seny Tonamou étaient ce jeudi face aux encadreurs et étudiants de l’ISEG de Lanbanyi.

Au menu, expliquer aux étudiants et à leurs encadreurs la mission, la composition, le fonctionnement et surtout le bilan des 100 premiers jours de l’institution que dirige Dr Dansa Kourouma.

Au terme de cet échange qui a duré des heures, Mohamed Aly Thiam s’est exprimé sur ce qui a été dit. « Le CNT a décidé d’établir un dialogue entre toutes les entités nationales. Et les universités sont une partie importante de ces entités à consulter et avec lesquelles il faut avoir un dialogue sérieux sur les missions et les activités du CNT. C’est dans ce cadre que nous sommes venus pour expliquer aux étudiants et à leurs encadreurs les missions du CNT, sa composition, ses attributions, les activités qu’il a accompli durant les 100 premiers jours et les perspectives pour l’avenir et pour la suite de nos travaux. Donc nous sommes venus leur dire voici ce que nous avons fait en 100 jours et voici ce que nous projetons de faire bientôt. Mais entre les deux, nous sommes venus leur dire que nous souhaiterions entretenir avec eux un dialogue constructif, que ces entités puissent venir vers le CNT qui reste ouvert à la réception des observations, des suggestions, des propositions que le CNT devrait examiner et qui ont caractère d’intérêt général. En termes de perspective, nous avons dit aux étudiants que le CNT entre dans une nouvelle phase. Par exemple, de commencer à rédiger la nouvelle constitution. Mais avant la rédaction de la constitution, nous allons faire des débats d’orientation constitutionnelle. Celle par exemple de concevoir le budget mais avant le budget, c’est d’entrer dans un débat d’orientation budgétaire. Un ensemble de débats qui vont permettre de préparer non seulement le CNT mais aussi les autres acteurs de la vie nationale à chacune des opérations qui entrent dans la mission du CNT », dira-t-il.

Youssouf Keita