Aly Touré : « des poursuites ont commencé à Boké, Labé et Siguiri »

Créer pour lutter contre les crimes économiques et financiers à travers le pays, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a annoncé l’engagement de poursuites à l’intérieur du pays. Dans la toute première communication officielle du parquet de la CRIEF tenue il y a quelques jours, Aly Touré a annoncé qu’à la suite de dénonciation, des poursuites ont commencé à Boké, Labé et Siguiri.

Il souligne que ces poursuites sont rendues possible grâce aux procureurs et aux officiers de police judiciaire de ces localités.

« Pour les cas qui sont commis à l’intérieur du pays, nous avons un mécanisme de fonctionnement qui est très élargi. Nous avons les procureurs de la république de ces localités que nous appelons souvent lorsque nous avons des dénonciations dans ce cadre-là. A travers ces procureurs d’instances, nous parvenons à atteindre les officiers de police de judiciaire (OPJ) de ces localités. Nous avons reçu des dénonciations à partir de Boké, des poursuites ont commencé. Nous avons reçu à partir de Siguiri, des poursuites ont commencé. Nous avons reçu à partir de Labé, les poursuites ont commencé. Chaque fois que nous recevons des dénonciations, nous mettons le mécanisme en place et les poursuites commencent. On joint le procureur de la république puisque c’est lui est chargé de diriger les activités des OPJ de sa localité. Nous lui demandons de nous indiquer un OPJ compétent pour pouvoir le saisir de telle ou telle affaire. C’est comme ça que nous procédons. On en a fait à Boké, Labé et Siguiri », a annoncé Aly Touré.

Cependant, il n’a pas précisé si les poursuites qui ont commencé dans ces trois villes concernent des personnes physiques ou des entreprises.

Sadjo Bah

625016669