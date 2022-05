Aly Touré sort du bois : « il y a eu des détournements faramineux dans le gouvernement. Kassory était le chef d’orchestre »

Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), Aly Touré a assuré lundi à la télévision nationale que les poursuites engagées contre les anciens dignitaires du régime Alpha Condé ne sont pas des poursuites ciblées. Rappelant qu’il a suffisamment de preuves contre l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et compagnie. C’était dans l’émission Guinée-Actu animée par Makalé Soumah.

« A la Crief, on ne fait pas des poursuites ciblées. Kassory était le chef de l’équipe, il y a eu des détournements faramineux dans ce gouvernement. Mais c’était lui le chef d’orchestre. C’est lui qui coordonnait l’action gouvernementale. Tous les détournements qui a eu dans ce gouvernement il avait la possibilité de demander les comptes. Il avait un département à gérer, il y a des choses qui relevaient de son département dont la gestion relevait de son département. On a relevé des malversations à partir de ces endroits. Ils savent de quoi ils sont reprochés. On a suffisamment de preuves contre eux. A la Crief, nous n’engageons pas de poursuites pour dire on n’a pas d’éléments. Si je ne suis pas convaincu d’une procédure, je ne l’engagerais pas. Parce que je ne veux pas passer au ridicule », a laissé entendre le procureur Aly Touré.

Elisa Camara

