Aly Touré sur l’Affaire Kassory : « nous reprochons à Ibrahima Kassory Fofana le détournement de plus de 46 millions de dollars et plus de 81 milliards de Gnf »

A l’occasion d’une conférence de presse tenue dans ses locaux ce vendredi 15 juillet, le parquet spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) s’est prononcé sur les dossiers des responsables du dernier régime d’Alpha Condé, détenus à la maison centrale depuis plusieurs mois.

Aly Touré, le procureur spécial près la CRIEF a révélé les faits reprochés à l’ancien premier ministre sous le régime d’Alpha Condé. Selon lui, il est reproché à Ibrahima Kassory Fofana le détournement de plusieurs milliards de francs et des millions de dollars lors de sa gestion de la primature.

« Le parquet spécial que nous sommes, reprochons à Ibrahima Kassory Fofana de détournement de plusieurs milliards de nos francs et plusieurs millions de monnaies en devise. Notamment, la somme de 46 293 655 dollars, dans le cadre de l’appui de la MAMRI à l’ANIES par rapport à la procédure d’urgence pour supporter l’épidémie du Covid-19. Il y a également dans la gestion de la primature, la somme de 81 234 422 021 Gnf qui ont été sortis des caisses de l’État, entièrement décaissés sur ordonnance de Ibrahima Kassory Fofana parce qu’il en était l’ordonnateur. Et à date, nous n’avons aucune justification de l’utilisation de ce montant par rapport à sa gestion au niveau de la primature. Au-delà de cela, il y a d’autres montants non moins importants qui ont été révélés dans sa gestion et constatés par rapport aux mouvements au niveau de ses comptes bancaires en franc guinéen, en devises. Des devises en dollar et en euro. Ce sont des comptes qui ont connus suffisamment de mouvements suspects et en franc guinéen également des mouvements suspects par rapport à l’inculpé. Il y a d’autres faits qui sont reprochés à Ibrahima Kassory Fofana par rapport aux rétro commissions lors de sa gestion », a expliqué Aly Touré.

A en croire le procureur spécial près la CRIEF, l’affaire Ibrahima Kassory Fofana est entrain d’être débattue devant la chambre spéciale de contrôle de l’instruction par l’apport à l’appel que le parquet spécial de la CRIEF a interjeté suite à l’ordonnance de mise en liberté de la chambre de l’instruction.

Sadjo Bah

625016669