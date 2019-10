Amadou Damaro au siège du RPG : ‘’le président Alpha Condé est le seul et unique patron’’

Le président du groupe de la majorité parlementaire, Amadou Damaro Camara a pris part ce samedi 19 octobre, à l’assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel. A cette occasion, a n’a pas manqué de signifier que le présdent Alpha Condé a le soutien total de toutes les structures du parti au pouvoir. Lisez cet extrait !

« On dit que si l’éléphant vient dans le champ du liène la nuit, c’est pour lui éviter l’humiliation, sinon il peut venir en plein, il n’aura rien. Le Pr Alpha Condé est fort d’une seule et unique chose. C’est le soutien du peuple de Guinée exprimé clairement en 2015, avec environ 60% des voix. Il est le seul à bénéficier de cette souverainété du peuple de Guinée, il est le seul garant de l’unité nationale, il est me seul garant de la consolidation de la démocratie et des institutions républicaines, il est le seul garant du développement de la Guinée et de la paix en Guinée », dira-t-il entre autres, avant de préciser :

« (…) Il compte sur vous. Le RPG arc-en-ciel est derrière le professeur Alpha Condé. C’est le seul et unique patron. Le président Alpha Condé est le président de tous les guinéens. Il a été présenté par le RPG Arc-en-ciel, mais les 60% d’électeurs qui ont voté pour lui en 2015 n’étaient pas que seulement des militants du RPG. C’est le peuple de Guinée qui l’a élu. Ce second mandat, il va l’exercer jusqu’à son terme… »

Youssouf Keita