Amadou Damaro Camara, président de l’Assemblée nationale : ‘’je ne suis pas mêlé directement à la passation des marchés’’

A travers une conférence de presse qu’il a tenue ce mardi, 6 juillet 2021 à Conakry, le président de l’Assemblée nationale a balayé d’un revers de la main les accusations contre lui sur la passation de marchés gré-à-gré en faveur de son épouse et de son beau frère pour la rénovation de l’Assemblée nationale.

Ordonnateur des marchés, Amadou Damaro Camara soutient qu’il n’est pas mêlé directement à la passation des marchés et qu’il n’est pas signataire des contrats. Selon lui, la procédure ne favorise personne et n’exclut personne.

Dire aussi que ma femme ou mon beau fils a un marché ici ou que le Directeur des ressources humaines est mon beau fils ou mon beau frère, il faut savoir que c’est un ancien qui, après 12 ans à Rio Tinto, 4 ans à GAC. Et la recherche de personnels qualifiés, il m’a été recommandé. Je l’ai interviewé, je l’ai envoyé au secrétaire général et ça a abouti à son engagement par un contrat de deux ans pour qu’il forme, assainisse, le fichier. En ce qui concerne la passation des marchés, je ne suis pas directement mêlé. Je ne suis même pas signataire des contrats » a déclaré Amadou Damaro Camara.

Selon lui, la passation des marchés relève de la compétence de la questure.

« Pour prouver le sérieux dans le choix de nos collaborateurs, le secrétaire général a lancé un appel d’offres interne et externe pour les secrétaires de débats qui doivent corriger les débats en bon français pour faire le journal de débats. Jusque là, on n’a eu qu’une seule offre. Depuis trois mois, je cherche un directeur des infrastructures, je n’en ai pas trouvé encore. C’est comme ça qu’on travaille ici. Les critères sont édictés et le choix revient au bureau. Je prends l’acte après », a ajouté Amadou Damaro Camara, avant de conclure :

« On a une pratique ici, si Guilavogui est le meilleur, on prend Guilavogui. Si sa femme est deuxième meilleure, on prend sa femme. Si son fils est le troisième meilleur, on prend son fils.»

Sadjo Bah