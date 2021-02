Amadou Diaby à sa descente d’avion : ‘’je ne suis pas là pour être celui qui a triomphé contre qui que ce soit’’

Récemment rétabli dans ses fonctions par le président de la commission d’éthique de la fédération guinéenne de football, le 1er vice-président de la Féguifoot, Amadou Diaby a regagné son pays ce dimanche, 28 février 2021, par le vol régulier Ethiopian.

Accueilli par ses fans qui chantaient, dansaient et qui portaient des tee-shirts sur lesquels on pouvait lire ‘’Honneur rétabli ; Nous vous souhaitons la bienvenue’’, Amadou Diaby s’est montré humble en déclarant à la presse :

« Je très heureux d’être dans mon pays la Guinée qui m’avait beaucoup manqué, la famille du football et ma famille biologique. Bref, c’est toute la Guinée qui me manquait. Comme vous le savez, l’arrêt du tribunal arbitral (TAS) m’a rétabli dans mes fonctions depuis le 13 août 2020. Maintenant, je prends encore acte de la nouvelle procédure qui a été mise en place par la commission d’éthique. Je dirais tout simplement que la vérité a fini par triompher. Je ne suis pas là aujourd’hui pour être celui qui a triomphé contre qui que soit. Si je suis parti au TAS, c’était pour montrer au peuple de Guinée qu’il doit y avoir la manifestation de la vérité dans cette affaire. Je suis dans ce football depuis plus 20 ans. Par conséquent, je ne méritais pas ce que j’ai mérité. C’est pourquoi, il fallait aller de l’autre côté pour pouvoir savoir la vérité. »

Youssouf Keita et Yaya, depuis l’aéroport de Conakry