Amadou Diaby après la débâcle du Syli : « ce que nous montrons à l’opinion est honteux »

L’élimination humiliante du Syli national des éliminatoires de la coupe du Monde Qatar 2022 n’a pas laissé indifférent Amadou Diaby, actuellement à Conakry. Le vice-président de la Fédération guinéenne de football (Feguifoot) a déploré les résultats du Syli qu’il trouve « catastrophiques » . Pour lui, « on ne peut pas faire la même chose tous les ans et espérer avoir un résultat différent ». Réaction…

« La situation du Syli dans les éliminatoires de la coupe du monde doit interpeller tout les acteurs du football guinéen. On ne peut pas faire la même chose tous les ans et espérer avoir un résultat différent. Les résultats sont catastrophiques et au au-delà ce que nous montrons à l’opinion est franchement honteux. À chaque fois que ça ne vas pas on indexe Paul ou Pierre alors que tout le monde voit que quelque chose ne marche plus. N’oubliez pas que l’on a fini dernier pour la coupe du monde en Russie. Cette fois-ci, ce n’est pas mieux engagé. On ne peut mettre cette responsabilité sur une personne. Elle est collective et au au-delà nous les acteurs de premier plan devront en tirer les conséquences. Le football qui est une passion pour les Guinéens est devenu une souffrance pour eux par notre faute. Nous devons nous regarder dans la glace et faire amende honorable », fulmine M. Diaby.

Noumoukè S.