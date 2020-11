Amadou Diallo de la BBC dépose le micro !

Le célèbre journaliste guinéen Amadou Diallo a annoncé jeudi dans un post sur Facebook qu’il mettait un trait à son parcours professionnel, après plus de 20 ans passés à la BBC. Lisez !

« Après plus de 20 ans passés à la BBC d’abord comme correspondant en Guinée ensuite membre du personnel du Service Français de la même radio à Dakar, le moment est venu pour moi de déposer le micro, non sans amertume. Mais comme dit l’adage toute chose a une fin. Mon cœur voire tout mon être est rempli d’émotions car pendant toutes ces longues années nous avons cheminé ensemble, vous m’avez couvert d’affections, vous m’avez encouragé et votre énergie positive m’a galvanisé chaque minute, chaque heure chaque jour. Je vous en remercie infiniment. Je remercie Dieu, mes parents et ma famille.

Je remercie aussi mon épouse qui m’a permis de travailler en toute tranquillité dans un contexte politique le plus souvent assez difficile en Guinée surtout lorsque j’étais correspondant. Elle, je l’appelle la Reine de Diari. Que chacun trouve dans ces quelques lignes ma gratitude et ma profonde reconnaissance »