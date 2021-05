Amadou Diouldé après sa libération: “la prison est une école qu’on ne trouve nulle part ailleurs”

Remis en liberté ce mercredi 19 mai par le tribunal de première instance de Dixinn après avoir passé 82 jours à la maison centrale de Conakry pour offense au président Alpha Condé, le journaliste Amadou Diouldé Diallo s’est réjoui de se retrouver parmi les siens. Mais le journaliste a également assuré de continuer de défendre ses convictions jusqu’au dernier souffle.

“Je suis content d’être aller en prison. C’est l’avant-dernière épreuve d’un homme avant sa mort . La prison est une école qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Un homme qui subit une telle épreuve doit respect à ceux qui l’ont déjà subi , connu et également s’incline devant la mémoire de ceux qui ont perdu leurs vies en prison, être solidaire et compatir à la famille qui ont perdu la vie en prison. Il ne faut pas souhaiter la prison même à son pire ennemi. .Je remercie ma famille, ma belle belle-famille, la presse, Reporter sans frontières (RSF), l’association internationale de presse sportive, mes avocats, tous ceux qui de façon anonyme ont contribué dans le strict respect de la loi L002. Nous devons nous battre pour la maintenir, nous battre pour la consolider parce que c’est elle qui constitue notre défense face au pouvoir public, c’est extrêmement important. Assurez-vous encore une fois que mes convictions, je les défendrai jusqu’à mon dernier souffle, mais pour le moment je m’occupe de moi-même même et j’essaye de me réjouir de ma liberté”, a déclaré le journaliste, entouré de ses avocats, au sortir de l’audience.

Elisa Camara

