Amadou Diouldé Diallo arrêté et conduit à la DPJ

On vient de l’apprendre. Le journaliste sportif et historien Amadou Diouldé Diallo a été arrêté ce samedi matin et conduit à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). L’avocat Salifou Béavogui, contacté par Mediaguinee, a confirmé la nouvelle et dit que le collectif se prépare pour assurer sa défense. Mais, avoue ignorer pour le moment les chefs d’accusation qui pèsent le vétéran de la presse guinéenne.

Aux dernières informations, on apprend que M. Diouldé Diallo est poursuivi pour ”offense au chef de l’Etat”

Mediaguinee