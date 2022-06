Amadou Doumbouya, DG SONAP : « pas de raison que le carburant manque si ce n’est pas l’esprit de sabotage de certains gérants de station »

Comme nous l’annoncions, depuis quelques heures, de folles rumeurs circulent sur la toile faisant état d’une nouvelle pénurie de carburant en Guinée. Et les stations-service sont bondées de citoyens munis de bidons dans le but de s’approvisionner abondamment.

Dans le but de rassurer les populations qu’il n’y a pas de manque de carburant, le Directeur général de la Société Nationale des Pétroles (SONAP), Amadou Doumbouya s’est rendu ce jeudi 30 juin, dans les dépôts de la Société Guinéenne des Pétroles (SGP) et au Port de Conakry où le bateau est en train de faire le dépotage.

Sur place, le constat révèle qu’il y a un stock important d’essence et de gasoil disponible. Et le patron de la SONAP a encore martelé qu’il n’y a pas de raison que Conakry connaisse une crise dans les prochains jours.

« Il n’y a pas de manque de carburant. Comme vous pouvez le constater derrière nous, depuis qu’on a reçu le feu vert le vendredi dernier, les citernes sont en train de charger nuit et jour et même les week-ends. Ceux qui sont en train de dire qu’il y a un manque de carburant, sont en train de mentir à la population. Depuis le 1er jour, la SGP et la douane travaillent de 6h du matin jusqu’à 22h pour faire en sorte que tout le monde soit servi. Ceux qui sont en train de faire courir le bruit de manque de carburant sont de mauvaise foi. Le problème de carburant est une nécessité, ce n’est pas politique ni de préférence. Blaguer avec des rumeurs pareilles, c’est de blaguer avec la vie de certaines personnes. C’est faux et archi faux, il n’y a pas de raison que le carburant manque dans la zone de Conakry, si ce n’est pas l’esprit de sabotage de certains gérants de station-service. Pour l’intérieur du pays, on peut comprendre parce que les citernes qui les desservent prennent du temps pour y arriver. Ça les prend 4 jours parfois pour arriver. Il y a des stations qui ferment pour des raisons sécuritaires, et c’est compréhensible mais il y a beaucoup d’autres qui ne doivent pas être fermées… »

Parlant des stations-service qui sont fermées ou qui refusent de servir les populations, le DG a précisé : « D’autres, c’est pour des raisons sécuritaires. Il y a certaines stations, puisse que lorsque nous avons fait sortir le carburant par urgence, les premiers servis n’ont pas encore reçus leur deuxième dose, je peux comprendre cela. Mais il y a beaucoup de stations qui ne doivent pas fermées. Ils sont là à servir les bidons, nous avons les problèmes et on va les poursuivre tous en justice, et s’il faut même fermer ces stations. Nous avons les preuves qu’ils sont là à servir dans les bidons pour revendre au marché noir.»

Youssouf Keita