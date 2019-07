Amadou Oury Barry, ex de l’UFDG rejoint le RPG : ‘’c’est Cellou Dalein et Cie qui financent le FNDC’’

Présent, samedi, 13 juillet au siège du Rpg arc-en-ciel (parti au pouvoir), Amadou Oury Barry, homme fort de la cellule de communication -section auditeurs de l’UFDG (principal parti de l’opposition), a annoncé son départ du parti de Cellou Dalein Diallo. Celui qui dit avoir beaucoup à livrer sur son désormais ancien parti politique, révèle que »c’est Cellou Dalein et compagnie qui financent le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) ».

»Parlant du FNDC, Vous savez que Sékou Koundouno, quand j’étais à l’aéroport international de Conakry au temps de capitaine Dadis camara, c’est lui qui disait » Dadis ou la mort’. C’est Cellou Dalein et compagnie qui sont en train de se faufiler dans l’ombre pour financer de gauche à droite cette soi-disant société civile. Ils ont dit à Kindia »Amoulanfé », est ce que ça n’a pas marché? Ils ont dit à Matoto »amoulanfé », est-ce que ça n’a pas marché? ça marche et ça marchera. Il n’est pas question d’agir au nom de la jeunesse sans la consulter. Ils ont utilisé plus de 100 personnes enterrées à Bambéto, ils sont à l’Assemblée nationale alors que leur mandat est terminé. Et, il n’ont pas accepté de démissionner. S’ils sont démocrates, pourquoi ils n’ont pas démissionné ? » s’est-il demandé.

Poursuivant, le membre de la cellule de communication des auditeurs vision Alpha a donné les raisons qui ont motivé son départ de l’UFDG.

»Au sein de l’UFDG, c’est l’ingratitude totale. Avant et aujourd’hui, nos parents se sont battus plusieurs fois pour ce parti. Elhadj Sékou Oumar Gnéloye, Sékou Yaya Barry le coordinateur national de Haali Poulal et Elhadj Oumar Doungo. Le père de l’une de ces personnes rend l’âme, Cellou Dalein refuse catégoriquement de prendre ses responsabilités pour être reconnaissant. Qu’est ce que vous pouvez faire si ce n’est de quitter. Je ne peux pas évoluer dans ce terrain parce que, je vois comment les choses évoluent », déplore-t-il.

Comme pour terminer, Amadou Oury Barry s’est dit » favorable à l’élaboration d’une nouvelle constitution.

»Ils ont agi pour moi sans moi. La nouvelle constitution est un passage obligé. C’est le peuple qui avait demandé et c’est lui qui réclame.Une nouvelle constitution est obligatoire. Pourquoi? Les raisons sont diverses. Il ne s’agit pas de dire seulement que tu n’es pas pour la nouvelle constitution, il faut donner des arguments. Nous voulons une nouvelle Constitution, l’actuelle constitution a dit: » si tu veux être député à l’assemblée nationale, il faut que tu sois dans un parti politique ». Désormais, nous voulons que la liste des partis indépendants soit une réalité. Il ne s’agit pas seulement de tromper les jeunes et les femmes en leur disant qu’ils sont avec eux, permettez à la jeunesse de se présenter avec une liste indépendante. Le référendum est obligatoire » a-t-il indiqué.

