Amadou Tham Camara, président AGUIPEL : « nous sommes en train de faire tout pour que notre pays ne brûle pas »

Les associations de presse, patrons des médias et journalistes étaient tous mobilisés hier mercredi 31 août, pour répondre à l’invitation de la Haute Autorité de la Communication (HAC). Les échanges du jour ont tourné essentiellement sur les dérapages constatés dans la presse et sur la répartition de la subvention accordée aux médias en Guinée.

Le Président de cette institution de régulation des médias en République de Guinée, Boubacar Yacine Diallo, a devant les journalistes des médias publics et privés, les patrons des médias et les associations de presse qui ont tous reconnu qu’effectivement il y a des dérapages dans les médias, a sifflé la fin de la récréation. À l’en croire, la récréation est terminée.

Interrogé au sortir des échanges, Amadou Tham Camara, président de l’Association Guinéenne de la presse en Ligne (AGUIPEL) a fait remarquer qu’ils sortent d’une rencontre assez fructueuse. « Il s’agit du compte rendu de la répartition de la subvention et faire un peu le constat sur leß dérapages dans la presse. Nous comprennons les nouvelles résolutions de la Haute autorité de la communication (HAC) qui a dit de façon très claire que la récréation est terminée. Cela nous interpelle tous parce que cela veut dire qu’il nous faut un peu plus de responsabilité dans le traitement de l’information. Nous sommes dans une période très sensible, nous en sommes conscients et nous ferons tout pour travailler avec nos collaborateurs, qui sont les journalistes pour que notre pays ne brûle pas et que l’information soit donnée de façon responsable mais également de façon à ce que le pays reste dans la paix et dans la quiétude ».

