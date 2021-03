Amadou Thierno Diallo, ministre de la Coopération : ‘’mon action s’inscrira dans la continuité de ce qui a été déjà entrepris’’

Nommé vendredi dernier au poste de ministre de la Coopération et de l’intégration africaine, Amadou Thierno Diallo a officiellement pris fonction ce mercredi, 24 mars 2021. Cette cérémonie de prise de fonction était présidée par le secrétaire général du gouvernement, Lansana Komara qui avait à ses côtés plusieurs invités de marque.

Dans son intervention introductive, le secrétaire général du gouvernement a invité l’ensemble des collaborateurs du nouveau ministre à l’union et à la compréhension mutuelle. « Seule la bonne collaboration peut vous permettre d’atteindre les résultats escomptés », dira-t-il entre autres.

Quant au secrétaire général de ce département, Mohamed Hady Barry qui assurait l’intérim après le départ de Dr Djèné Keïta, il a salué la venue du nouveau ministre, avant d’indiquer :

« Vu votre riche carrière, votre profond engagement en faveur du climat, de l’équité du genre, vu votre carnet d’adresse au sein des institutions et connaissant aussi votre contribution judicieuse à la mobilisation des fonds qui ont permis la réalisation des grands projets dans le secteur de l’électricité, des routes en Guinée et dans le monde, je suis convaincu vous aller relever les défis (…) Car, il serait imaginable que vous réussissez à relever des défis hors de la Guinée et que vous ne serrez pas en mesure de faire autant voir plus une fois de retour dans votre patrie »,a-t-il indiqué.

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre entrant a remercié tout d’abord le président de la République Pr Alpha Condé pour la confiance placée en lui pour diriger ce Ministère hautement stratégique.

« Il s’agira de voir quelle stratégie mettre en place pour non seulement répondre aux attentes du gouvernement mais surtout celle de nos partenaires. A cet égard, la politique du chef de l’Etat et du Premier ministre et du gouvernement n’est plus à démontrer (…) A tous ? je lance un vibrant appel pour que nous continuons ensemble ou se situe l’intérêt du pays et que nous envisageons nos méthodes et nos approches. »

Poursuivant, il a tenu à préciser : « En tout état de cause, je voudrais rassurer les uns et les autres que je voudrais être un manager qui a la juste mesure de la vison des objectifs, des défis et des moyens disponibles pour rechercher à tout moment avec toute l’équipe les solutions aux problèmes qui se poseraient (…) Je sais que je peux compter sur vous chers collaborateurs et je voudrais donc rassurer tout un chacun de ma disponibilité à écouter tout le monde(…) Mon action s’inscrira dans la continuité de ce qui a été déjà entrepris, pour développer de nouveaux partenariats, tout en améliorant les performances du département », dira-t-il.

Mamadou Yaya Barry

+224 622266708