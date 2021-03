Amadou Thierno Diallo nommé ministre de la Coopération

Le président Alpha Condé a nommé vendredi Amadou Thierno Diallo, ministre de la Coopération et de l’Intégration africaine, un poste vacant depuis août 2020, suite au départ de la ministre Dienè Kéïta qui a rejoint les Nations Unies. Le nouveau promu occupait le poste de directeur du Département Infrastructure économique et sociale, à la Banque islamique de développement (BID).

Selon une note parcourue par Mediaguinee, Amadou Diallo a également travaillé à la Banque africaine de développement en tant que représentant résident de la Banque à Bamako, au Mali et directeur de la division Énergie et TIC. Il a également plus de 10 ans d’expérience dans le secteur privé aux États-Unis et en Guinée.

M. Diallo est titulaire d’un BS en génie minier du GAN Polytechnic Institute de Conakry, en Guinée, d’une maîtrise en économie minérale de Montana Tech, de l’Université du Montana, d’un MBA en finance et d’une maîtrise en affaires publiques et internationales de l’Université. de Pittsburgh, États-Unis.

Il a également suivi de nombreux cours de développement et de leadership offerts par l’Université Harvard, la London Business School, l’Ashridge Business School, HEC Montréal, l’Institut de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Institut des partenariats publics-privés, etc.

