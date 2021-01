Amara Camara : ‘’le communiqué de l’ambassade de Guinée n’a rien à voir avec la déclaration du Premier ministre français’’

Contrairement à ce qui circule sur la toile, le dernier communiqué de l’ambassade de Guinée à Paris n’a rien à voir avec l’annonce de fermeture par la France de ses frontières aux pays extérieurs à l’Union européenne. C’est l’ambassadeur Amara Camara qui l’a dit dimanche à Mediaguinee dans un entretien téléphonique.

Selon le diplomate guinéen, joint depuis Paris, « le communiqué n’est pas en rapport avec la déclaration du Premier ministre français [Jean Castex]. D’abord, on l’a fait avant la déclaration. Le communiqué a pour objet, c’est juste pour préciser que dorénavant que c’est la police de l’air et des frontières qui autorise et non le Ministère des affaires étrangères comme c’était avant. La disposition existe depuis le premier confinement. Si les gens lisaient la date, ils verraient qu’on a pris notre communiqué avant la déclaration du Premier ministre. Ça n’a rien à voir avec la déclaration du Premier ministre français. Les ambassades délivrent des attestations mais pas de visas. Ce sont des instructions reçues des plus hautes autorités ».

Dans son communiqué largement relayé dans les médias, l’Ambassade de Guinée à Paris avait annoncé que son service des visas reste fermé au public jusqu’à nouvel ordre.

Mamadou Savané