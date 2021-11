Amara Camara : « La force du ministre Mory Condé sera sa jeunesse et il fera des choses très miraculeuses »

La semaine dernière, Mory Condé a été nommé et installé au ministère de l’administration du territoire et de décentralisation par un décret du président de la transition, le colonel Mamady Doumbouya. Une nomination qui suscite assez de commentaires notamment à cause de la jeunesse du ministre et le caractère hautement stratégique du département.

Ce lundi 1er novembre, le ministre secrétaire général de la présidence a indiqué dans les « Informés », une nouvelle émission du groupe Hadafo Médias que la jeunesse sera l’atout du ministre Mory Condé.

« Croyez-moi et je vous dit très clairement que la force du ministre Mory Condé sera sa jeunesse. Sur cette jeunesse, il fera des choses très miraculeuses », a lâché succinctement Amara Camara.

Au cours de son installation la semaine dernière, Mory Condé a indiqué qu’il fera de tout son mieux pour mériter la confiance placée en lui.

Au lendemain du coup d’État du 05 septembre dernier, Mory Condé a été le premier civil a apparaître officiellement aux côtés du colonel Mamady Doumbouya.

Ce qui expliquerait toute la confiance du président de la transition au désormais ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Sadjo Bah