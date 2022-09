Amara Camara : « on voudrait qu’on organise les élections. Mais, où est le fichier électoral, avec quel recensement, quelle constitution? »

A l’occasion de l’an 1 de la prise du pouvoir par le CNRD, le secrétaire général et porte-parole de la Présidence de la République a indiqué dimanche lors de la synergie des radios et télévisions de Guinée qu’il n’y a pas de crise en Guinée. Le colonel Amara Camara souligne que la junte qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre dernier veut bien aller aux élections aujourd’hui ou demain peut-être, mais, se demande-t-il avec quel fichier électoral, quel recensement et quelle Constitution?. Réaction…

« (…) ll n’y a pas de crise en Guinée. Il ya le fait que des frères ont décidé volontairement de ne pas venir s’asseoir autour de la table de dialogue au même titre que les autres frères pour échanger et trouver des solutions aux problèmes guinéens. Et, bien entendu on ne peut pas aller chercher quelqu’un de force pour l’amener s’asseoir pour discuter des problèmes guineens. Et, si cela peut être assimilé à la crise, c’est une crise voulue par une partie. Et, ce n’est pas le CNRD qui est le point d’achoppement ou de blocage à ce que Paul ou Pierre ne vienne pas autour de la table du dialogue »

L’arrivée du médiateur était le choix de la CEDEAO. Si on avait dit qu’aucun médiateur ne venait en Guinée, ça pouvait aussi être interprété. Puisque nous sommes confiants de ce qui est en train d’être fait en Guinée, il fallait donner la possibilité à tout le monde de venir s’enquérir de la situation en Guinée pour faire leur propre jugement et dire clairement qu’ effectivement ce que les autorités de la transition disent depuis le départ c’est ce qui est entm train d’être fait. Et, nous nous réjouissons d’ailleurs que c’est à cette analyse que l’international est en train de parvenir aujourd’hui tous les jours et que nous saluons et remercions.

On voudrait aujourd’hui qu’on organise les élections, demain peut être. Où est le fichier électoral? Sur la base de quel recensement ? Où est la constitution qui doit être le fondement sur lequel nous devons nous reposer. Quand le temps est celui derrière lequel on voudrait qu’on court alors qu’il y a des fondements à faire, je pense qu’on devrait mettre notre énergie, notre intelligence, notre volonté à profit de la population, de la nation pour parvenir à mettre en place ces choses qui nous sont indispensables à la sortie d’une transition. Et, qui permettront d’organiser des élections dans un délai très raisonnable. Quand tout ça n’est pas fait après on est en train de courir et aller dans la rue. On fera quoi dans la rue qu’on ne peut pas faire dans un bureau. (…) »

Décryptage : Élisa CAMARA