Ambassade de Guinée à Abidjan: le ministre conseiller chargé d’affaires vante les actions posées…

Alsény Moba Sylla, ministre conseiller chargé d’affaires de l’ambassade de Guinée en Côte d’Ivoire, par rapport à la participation de la Guinée à la reunion de l’APF, à fait part de sa satisfaction.

« Mes sentiments , c’est des sentiment de satisfaction. Ça me rassure que notre pays, la Guinée, n’est pas un pays isolé. C’est un pays qui , actuellement, est à tous les rendez-vous, à toutes les rencontres. Les délégations guinéennes sont là, ça prouve à suffisance que le conseil national de la transition de la Guinée n’est certes pas une assemblée élue mais c’est un conseil qui joue efficacement le rôle d’assemblée nationale. C’est les porte-voix de notre pays, la république de Guinée.

Concernant son bilan depuis qu’il est à la tête de cette ambassade, il a dit ceci: « Avant notre arrivée à la gestion de cette mission diplomatique, notre ambassade délivrait des cartes consulaires cartonnées , non biométriques. Avant notre arrivée à la tête de cette juridiction de la mission diplomatique de la Guinée en Côte d’Ivoire, nos concitoyens vivant en Côte d’Ivoire étaient obligés d’aller jusqu’à Conakry pour faire leur passeport avec tout ce que cela engendre comme frais, pour payer le billet d’avion. Il faut des fois aller à l’hôtel, il faut se nourrir. Aujourd’hui avec la volonté politique du colonel Mamadi Doumbouya, nous enrôlons nos concitoyens ici pour les passeports en un temps record. Au maximum un mois, le passeport est délivré. Aujourd’hui avec cette même volonté politique, nous delivrons les cartes consulaires biométriques.. Nous n’avons aucune difficulté. La mission qui nous est assignée au sein des missions diplomatiques, c’est comment faire transporter beaucoup d’investisseurs étrangers vers notre pays . Le rôle majeur qui nous est assigné c’est une diplomatie économique. Ce n’est plus cette diplomatie politicienne que les pères fondateurs ont laissée. Aujourd’hui, nous cherchons à faire beaucoup d’accords, beaucoup de protocoles d’accord avec la Côte d’Ivoire sur certains domaines. Parce qu’il n’est pas à négliger que nos pays , chacun à une expertise quelque part. La Guinée a une grande expertise dans le domaine des mines, la Côte d’Ivoire a une grande expertise dans le domaine de l’agriculture. Aujourd’hui, les gens pensent que les mines ont développé les États mais l’agriculture crée beaucoup plus d’emplois

Comme on l’a dit tantôt, il faut copier le bon exemple. Il ne faut pas oublier que par la volonté des autorités qui gèrent la Côte d’Ivoire ce pays connaît une grande avancée. Nous , parce qu’on a vécu dans les temps jadis, nos autorités n’ont pas eu cette volonté politique pour faire avancer économiquement notre pays, on fait beaucoup plus de mamaya que de travailler. Aujourd’hui la Guinée est en chantier. Si vous arrivez à Conakry, les infrastructures, tout est en chantier. En deux ans, vous allez arriver à Conakry, vous n’aurez plus de problème pour circuler.

Moussa Oulen Traoré, de retour d’Abidjan

+22391895637