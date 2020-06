Amende pour non port des bavettes : le ministre Damantang parle de plus de 100 millions fg collectés

Comme annoncé, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, général Bouréma Condé et son homologue de la Sécurité et de la Protection Civile, Damantang Abert Camara étaient ce mardi, 30 juin face à la presse pour se prononcer sur le plan de riposte sécuritaire et communaire contre la Covid-19.

Au cours de cette rencontre, la question relative à la somme totale collectée par les agents de sécurité pour le non port des bavettes par les citoyens a été posée au ministre Damantang Albert Camara de la sécurité.

Sur la question, il (ministre Damantang) a tenu à préciser : « La somme collectée au titre des amendes pour le non port des bavettes, est de 100 millions 980 mille francs sur l’ensemble du territoire. Somme entièrement reversée dans les comptes du trésor public. »

Youssouf Keita