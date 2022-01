Amical Rwanda-Guinée : un premier test pour le Syli de Kaba Diawara avant la CAN

Oublier le passé, notamment la mésaventure des éliminatoires de la coupe du monde pour préparer le futur proche en toute sérénité. Kigali accueille en ce début d’après-midi l’équipe nationale de Guinée pour le premier de ses deux matchs de préparation à la CAN contre son homologue du Rwanda. Cette rencontre, presque comme une autre au départ, s’est transformée en un premier défi pour le sélectionneur Kaba Diawara avant le début de la compétition dans moins d’une semaine au Cameroun.

Depuis sa nomination officielle, c’est donc au stade Amahoro que Kaba Diawara, l’ancien attaquant du Syli va faire ses débuts en tant que sélectionneur après avoir été l’adjoint du français Didier Six pendant toutes les campagnes de qualification à la CAN et à la coupe du monde 2022. Si les cas de Covid ont un peu perturbé le début du regroupement de son équipe avec quatre éléments testés positif au départ de Conakry, le sélectionneur guinéen s’est attelé à recentrer le débat et atténuer l’impact de ces cas sur le reste du groupe qui avait rejoint le sol rwandais au soir du 27 décembre 2021. Dans son envie de se concentrer sur le présent, ainsi que sur ce qui attend ses joueurs dans les jours à venir, le staff technique est passé aux choses sérieuses plutôt que de ressasser indéfiniment le passé. D’abord, un programme précis de préparation physique a été décliné par le préparateur physique Eric caballero pour permettre à l’équipe d’être au point avant ce premier match amical à moins d’une semaine du premier rendez-vous des coéquipiers de Naby Kéita à la CAN (10 janvier contre le Malawi).

Même si l’état physique des joueurs n’était plutôt pas mal, l’idée de l’encadrement était de se préparer en altitude à Kigali, puisqu’à Bafoussam (camp de base du groupe B) où évoluera le Syli est en altitude (1500m). Ainsi, après d’intenses exercices consacrés à l’effort physique pour l’oxygénation et se procurer des globules rouges, l’intensité de la préparation va donc évoluer au fur à mesure à l’issue des deux matchs amicaux contre les Amavubi.

Avant de rejoindre le Cameroun, le but du stage sera d’être en forme le 10 janvier lors du baptême de feu de la Guinée contre Malawi. Le groupe devra continuer le travail sur les autres phases techniques et tactiques édictées par Kaba Diawara qui profitera de cette préparation pour concerner une large partie de son groupe. Même Ousmane Kanté, Moriba Kourouma, Mamadou Kané et Naby Kéita qui ont eux pris le train en marche quelques jours après le début du stage, sont déjà dans le rythme.

Ainsi, sur ce premier match de préparation, le sélectionneur a pratiquement pu travailler avec la quasi-totalité du groupe (26 sur 27 joueurs) pour préparer la rencontre contre le Rwanda, mis à part le capitaine Naby Kéita en provenance de Liverpool qui affrontait Chelsea le 02 janvier en Premier League avant de rejoindre le navire Syli ce 03 janvier.

La dernière séance d’entrainement axé sur un travail particulier (les coups de pieds arrêtés et autres réglages) a laissé entrevoir quelques idées sur la compo probable que pourra aligner Kaba Diawara cet après-midi, à savoir un système de jeu en 3-5-2 qui démarrera pour ce premier test. On ne devrait pas avoir de grandes surprises au niveau de la défense où le trio Mohamed Ali Camara-, brahima Sory Conté ‘’Song’’ et Saïdou Sow devront être alignés derrières un milieu à 5 avec une rude concurrence entre Aguibou et Moriba où un pourrait démarrer à la place de l’autre. A la pointe de l’attaque, le buteur clermontois Mohamed Bayo démarrera sans aucun doute pour lancer les assauts du Syli.

Il est clair que c’est l’occasion pour évaluer la première partie du travail de préparation du staff technique où les joueurs devront mettre en pratique la philosophie de jeu du sélectionneur et consultant de Canal+.

Rendez-vous à 14 GMT le coup d’envoi !

Bernard Leno