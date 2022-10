Aminata Kaba aux agences de com et régies publicitaires : « je voudrais vous lancer un appel pour qu’on puisse construire une stratégie de communication solide pour notre pays »

Après la presse publique et privée, la ministre de l’information et de la communication a échangé ce jeudi 06 octobre, autour d’un cocktail avec les agences de communication et les régies publicitaires dans l’enceinte du département, à Boulbinet.

La démarche consiste à mettre en lumière la seconde attribution du département qui est la communication.

Selon Aminata Kaba, l’objectif est de construire une stratégie de communication solide pour mettre en avant les actions du gouvernement de la transition, du CNRD et l’image de la Guinée en général.

Aminata Kaba, ministre de l’information et de la communication



« Nous avons constaté que très souvent, les gens ont tendance à négliger un peu la partie communication alors que qui dit information dit aussi communication. C’est un volet assez important et même une pièce maitresse de tout ce qui est collecte de l’information et diffusion. Car, nous savons tous qu’on communique toujours en fonction de la cible (…). J’aimerais quand même vous lancer un appel pour qu’ensemble, nous puissions construire une stratégie de communication assez solide pour notre pays afin de mettre en avant les actions du gouvernement de la transition, pour mettre en avant les actions du CNRD, pour mettre en avant l’image de notre chère patrie pour que les gens voient la marque Guinée autrement », a déclaré Aminata Kaba avant d’ajouter : « Et également, construire un tissu social assez solide à travers les différents messages des différents médias mais surtout avec vous les agences de communications et de publicité. Pour moi, vous avez un rôle assez important qui mérite d’être salué mais également qui mérite une attention particulière d’où cette invitation pour qu’ensemble, nous puissions travailler ensemble, pour que nous puissions sceller des partenariats gagnant-gagnant pour qu’il y ait une stratégie différente en matière de communication dans ce pays ».

Le directeur général de l’Office guinéen de publicité (OGP) a salué l’initiative de la ministre de l’information et de la communication qui selon lui mérite d’être pérennisée et qui permettra d’après lui de définir la ligne de conduite des régies publicitaires pour l’atteinte des différents objectifs.

Mandian Sidibé, directeur général de l’OGP.



« Je crois que l’initiative de la ministre est à accompagner, à imiter et à perpétuer puisqu’avoir l’initiative de réunir le beau monde non seulement de la communication, de l’information mais aussi et surtout les régies puisque les régies relèvent de l’Office guinéen de publicité, et je parle sous le contrôle de leur président qui est là, il est également membre du conseil d’administration de l’OGP. Je suis très heureux de me retrouver avec ces collaborateurs, ces partenaires de premier rang parce que si vous entendez que l’OGP engrange des milliards, c’est grâce à ces régies », a indiqué Mandian Sidibé, directeur général de l’OGP et d’ajouter plus loin : « Donc, ces agences de communication, je me dois de les féliciter, de les encourager, de faire en sorte que nous puissions accompagner son excellence madame la ministre pour l’atteinte des objectifs qui sont assignés à notre département par le CNRD et son excellence monsieur le président de la république. Nous sommes entrain de nous battre dans ce sens là et les gens qui permettent aujourd’hui d’atteindre ces objectifs sont ces agences de communication. Je me réjouis qu’elles soient invitées par madame la ministre pour que nous puissions ensemble définir la ligne de conduite que chacun de nous se doit de respecter pour l’atteinte des objectifs ».

Pour réglementer le secteur de la publicité, le directeur général de Easycom et par ailleurs membre du conseil d’administration de l’OGP et président de l’association des professionnels de la publicité a exprimé son souhait pour la mise en place de la loi de la publicité.

Ibrahima Dieng



« Il y a beaucoup de choses à faire effectivement dans le sens de la collaboration parce qu’il y a la loi de la publicité qu’on attend depuis un moment qui devrait être le tableau de bord de notre secteur d’activité. Il y a beaucoup de séances de travail et beaucoup de travaux ont été fait mais, on souhaiterait avec votre avènement que cela soit une réalité. Qu’on puisse au moins avoir aujourd’hui, une loi sur la publicité qui peut au moins régir notre secteur d’activité. Je suis bluffé et j’espère que les échanges seront constructifs », a souligné Ibrahima Dieng.

Après ces deux cocktails offerts à la presse publique et privée, aux agences de communications et les régies publicitaires, la ministre de l’information et de la communication effectuera des visites dans les rédactions des medias public et privé, des agences de communication et des régies publicitaires.

Sadjo Bah

