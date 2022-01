Aminata Touré: les obsèques de la maire de Kaloum placées sous le signe de la fraternité et de la gratitude

La Guinée vit dans une atmosphère de deuil partagé depuis l’annonce du décès de cette dame aux dimensions humanitaires exceptionnelles.

Le décès est survenu le 12 janvier 2022 à Rabat au Maroc et le corps fut transporté par un vol spécial de la Cour royale le 17 janvier 2022.Ce jeudi 20 janvier 2022, s’est déroulé aux Cases de Bellevue un symposium dédié à la fille aînée de feu Ahmed Sékou Touré, de 11h à 15h avec un parterre d’amis, de parents et de collaborateurs venus de la Guinée profonde et de l’étranger.

Des conférenciers de très haut niveau ont ressorti les caractéristiques humanitaires et professionnelles de Mme Camara Aminata Touré, dues à l’éducation reçue de son défunt père, premier président de la Republuque de Guinée. Nous avons noté la présence très remarquée de ses enfants.

Le plus âgé, c’est Ahmed Sékou Camara. Il était très courageux et serein..Les événements se poursuivront demain vendredi 21 hanvier 2022 aux Cases de Bellevue où se tiendra le reste des obsèques, sous la haute présidence du gouvernement. La levée du corps se fera à l’hôpital sino-guinéen à 9h .

Le corps sera ensuite transporté aux Cases de Bellevue pour son inhumation. Prions pour le repos de son âme

Le Comité d’organisation