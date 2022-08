An 1 du CNRD : l’URTELGUI annonce une grande synergie le 4 septembre 2022

« A l’occasion du premier anniversaire de l’avènement du CNRD au pouvoir, » l’Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée’’, Urtelgui, organise, le 4 septembre 2022, une synergie-bilan des 365 jours de la transition. Vont se relayer et se croiser sur nos plateaux, les acteurs sociopolitiques de tous bords, le gouvernement, le CNRD, le CNT, les partis politiques et les religieux.

Durant quatre heures, nos invités vont disséquer les progrès réalisés, les difficultés enregistrées, les solutions envisageables et les perspectives qu’offre la suite de la transition guinéenne. Des réformes économiques, à la moralisation de la gestion publique, en passant par la réalisation d’infrastructures et le calendrier politique de la transition, la Synergie-bilan de la première année sous l’ère CNRD, vous a concocté des thématiques alléchantes, via des interviews, des tables rondes, des débats choc, des multiplex, des reportages, des mini-magazines, des micro-trottoirs.

Ne vous laissez pas conter cette synergie qui synchronise l’ensemble des médias audiovisuels privés du pays. Cette synergie, prévue de 9h à 13h, c’est d’abord une tribune qui est offerte au peuple de Guinée, pour faire le tour d’horizon des acquis et des défis de cette période d’exception placée sous les couleurs de la Refondation de l’Etat.

Annonceurs et autres potentiels partenaires, saisissez cette Synergie-bilan des 365 jours de la transition guinéenne, le 4 septembre prochain, pour passer vos messages à nos millions d’auditeurs et de téléspectateurs, à travers la Guinée, l’Afrique et le reste du monde. »