An 1 du coup d’Etat : le RPG AEC réitère soutien et fidélité à Alpha Condé « en exil forcé » (motion)

Le RPG ARC-EN-CIEL [RPG AEC], ex-parti au pouvoir est très en colère contre la junte qui a renversé le président Alpha Condé, le 5 septembre dernier. Le parti jaune l’a clairement exprimé dimanche dans une « motion de soutien, de recueillement des militants et sympathisants au professeur Alpha Condé et à toutes les victimes du 5 septembre 2021 ». Après avoir vanté le bilan de 11 ans de leur champion [en convalescence en Turquie], le RPG et alliés disent réitérer leur soutien total et fidélité à Alpha Condé et à « l’autorité politique qu’il incarne en ce moment difficile d’exil forcé pour lui ». Lisez !!!