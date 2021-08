An 1 du décès de l’artiste Papa Kouyaté : sa fille aînée, Fifi Kouyaté en larmes

10 août 2020-10 août 2021. Cela fait aujourd’hui un (1) an que le célèbre percussionniste guinéen de renommée internationale, Fatiah Kouyaté connu sous le nom de Papa Kouyaté est décédé, en laissant une famille toujours éplorée.

A cette occasion, une conférence de presse initiée par le consultant sportif et homme de culture Thierno Saidou Diakité, a eu lieu ce mardi pour rendre hommage mérité à cet homme qui a fait 5 fois le tour du monde avec la Sud-africaine Miriam Makeba. Au cours de cette conférence, les parents et proches ont fait des témoignages poignants sur le parcours élogieuxdu grand artiste.

En larmes, sa fille aînée Fifi Kouyaté, a au nom de la famille, remercié les anciens collaborateurs, présents de son père (Jeannot Williams, Justin Morel Junior) et le peuple de Guinée pour l’attention portée à son défunt père.

« Au nom de toute la famille, je vous dis merci. Je n’ai pas de mots. Je remercie mes tontons qui sont là, les artistes pour tout ce que vous faites pour nous (pleure) », a laissé entendre, Fifi Kouyaté.

A en croire Jeannot Williams, sur le plan des collaborations, « Papa Kouyaté a souvent accompagné et apporté sa précieuse touche musicale aux orchestres Syli Authentique, Bembeya Jazz National et les héritiers de Sory Kandia. Boncana Maiga et une kyrielle d’arrangeurs de renom ont sollicité ses services dans les studios d’ici et d’ailleurs. A ce titre, il figure sur un grand nombre d’albums musicaux comme “Kouyaté et Kouyaté”, “Lancey”, “Kasse Mady” j’en oublie... »

Elisa Camara

