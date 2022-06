An 3 de l’assassinat de Mamoudou Barry en France : une marche blanche prévue samedi, 9 juillet…

🛑COMMUNIQUE🛑Rouen, le 22 juin 2022✅Le 19 juillet 2019 à Canteleu, près de Rouen, Dr Mamoudou BARRY qui venait brillamment de soutenir sa thèse de doctorat en Droit, a été victime d’une agression verbale et physique à caractère raciste. Agression d’une violence inouïe qui lui a causé des lésions cérébrales et l’a plongé dans un coma profond dès la soirée du 19 juillet 2019. Il a rendu l’âme le samedi 20 juillet 2019 dans l’après-midi laissant derrière lui, son épouse Mme Fatoumata Diaraye Barry, sa fille, Mlle Diariou Barry, âgée d’alors de 2 ans et demi, sa maman, ses frères et sœurs ainsi que des proches pour qui il a toujours été un modèle et un exemple à suivre.

Le caractère barbare de cette agression a suscité une vive émotion au sein de l’opinion publique et a déclenché une vague de soutiens venant de partout, aussi bien de la part de personnalités politiques de tous partis confondus que de celles des institutions publiques et de la société civile de manière générale. C’est ainsi qu’a été créé le Collectif Justice pour Dr Mamoudou (JPM) qui, en collaboration avec les principales associations de lutte contre le racisme et organisations de jeunesse a initié une série de manifestations : marches blanches à Rouen et dans toute la France, organisation de conférences consacrées à la thèse publiée par l’illustre disparu, divers accompagnements administratifs de la famille du défunt.

C’est dans cette même dynamique que le cabinet d’avocats Vey et Associés a accepté de conseiller et défendre la famille dans la procédure judiciaire depuis la survenance de ce drame.

Pour commémorer cette triste date anniversaire de la disparition de feu Dr Mamoudou Barry, la famille Barry, le Collectif JPM et l’AEGR (Association des Étudiants Guinéens de Rouen) organisent UNE MARCHE BLANCHE LE SAMEDI 09 JUILLET 2022 À 14H au départ de l’esplanade de la faculté de Droit de Rouen où le défunt enseignait.

La marche est ouverte à toutes et à tous. Que vous soyez de simples citoyens, élu.e.s, associations et institutions, la famille Barry et les organisateurs de la marche seront ravis de votre présence pour dénoncer le racisme et réclamer justice pour feu Dr Mamoudou Barry.

La famille Barry, le Collectif JPM et l’AEGR comptent sur votre disponibilité car c’est toujours ensemble que nous vaincrons le racisme.

Contact presse

Mamadou Barry

+33 6 19 84 72 44

fatoumatadiarayem@gmail.com