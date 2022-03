An 38 de la disparition de Sékou Touré : des activités menées par l’ONG ‘’Djoliba’’, à Faranah 

Trente-huit (38) ans après la disparition du camarade Ahamed Sékou Touré, pour la reconnaissance des oeuvres de cet homme, l’ONG » Djoliba a organisé du 24 au 26 mars 2022 la lecture du Saint Coran, des sacrifices et des activités culturelles à la mémoire de feu président Ahmed Sékou Touré.

Sur l’objectif de la célébration du 26 mars de cette année le Président de l’ ONG » Djoliba » Docteur Famah Camara précise : « L’objectif de l’ ONG » Djoliba » C’est prôner la paix et la cohésion nationale à Faranah et au niveau de toutes les collectivités riveraines du fleuve Niger. Le nom Djoliba n’a pas été choisi de façon fortuite. Il a été choisi à la suite des concertations avec des ressortissants de Faranah. Le motif de ce sacrifice est d’implorer Dieu pour qu’Il puisse offrir son paradis au Président Ahmed Sékou Touré et tous ceux qui se sont investis pour notre indépendance mais aussi nos illustres disparus pour la défense de la paix et la sauvegarde de l’intégrité territoriale de la Guinée. C’est immortaliser Sékou Touré, père fondateur de la nation guinéenne à travers ses œuvres. »

Présent à cette cérémonie, l’ex-préfet de Faranah, Elhadj Ibrahima Kalil Keita, a rappelé certaines œuvres salvatrices du père fondateur de la nation guinéenne : « Sékou Touré s’est donné à fond pour l’indépendance de la Guinée. Malgré plusieurs tentatives de déstabilisation contre son régime, Sékou Touré a toujours hissé la Guinée au haut rang. Les combats de Ahmed Sékou Touré se sont accentués sur trois points principaux :

1- Lutter contre les Blancs qui ont ôté la vie aux résistants africains à la pénétration coloniale.

2- Donner le pouvoir et la raison au peuple.

3- Défendre les travailleurs à travers la lutte syndicale. Au-delà de ces œuvres, il s’est investi pour la défense de l’intégrité territoriale africaine sur toutes ses formes. Les patriotes incorporés dans l’armée et qui avaient les mêmes idées que lui, ont défendu la Guinée contre les envahisseurs étrangers et libéré d’autres pays du joug colonel. Ce sont les fils et petits-fils de ces défenseurs qui sont aujourd’hui aux commandes en Guinée, sous la clairvoyance du colonel-président Mamadi Doumbouya. Que Dieu guide leurs pas, protège la Guinée et les Guinéens. »

Déjà l’ONG « Djoliba » s’est rendue le 24 mars dernier à Sidakörõ, village natal du premier Président de la Guinée indépendante pour la bénédiction. Le 25 mars, elle a organisé une cérémonie de lecture du Saint Coran à la grande mosquée de Faranah avant de clore ses activités ce samedi 26 mars par un symposium sur Ahmed Sékou Touré à la place des martyrs de Faranah.

Lanciné Keita depuis Faranah.

