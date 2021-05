An 58 de l’UA : ‘’Que Dieu vous pardonne pour les erreurs commises, chers pères fondateurs’’ (Abdoul Sacko)

Abdoul Sacko du Mouvement Afrique Optimisme pour un monde meilleur a mis à profit la célébration de l’An 58 de l’O.U.A (UA aujourd’hui) pour rendre hommage aux pères fondateurs de cette organisation continentale. Lisez…

« A l’occasion de cette noble fête du 25 mai, je salue les filles, fils et ami(e)s de l’Afrique, en présentant quelques raisons de l’optimisme africain.

Chers pères fondateurs de l’OUA/UA, vous avez dignement et courageusement rempli votre part de contrat en dépit de toutes les hostilités politico-diplomatiques de la Guerre froide et des contraintes financières de votre temps. Honneurs et reconnaissance à vous, à votre combat et à votre sens du patriotisme. Que Dieu vous pardonne pour les erreurs commises !

Chers pères fondateurs, je suis convaincu que votre combat et vos sacrifices n’ont jamais été vains et ne le seront jamais. A cet effet, je puis vous garantir que la récolte ne tardera plus, car, le temps de la conscience et du réalisme a sonné. Oui, chers pères fondateurs, c’est une évidence que l’élite et le gouvernant en Afrique au premier plan ont compris ou comprendront que les fortunes cumulées par la corruption ou par une minorité dans les ruines de la pauvreté créent le luxe apparent, mais pas le bonheur et la paix intérieure. Le politique ou l’opérateur économique comprendra que prendre le vol pour aller se faire consulter ou soigner avec sa famille au Nord ne fait pas la santé, mais expose à l’insécurité sanitaire et sociale. Ainsi, investissons mieux pour la santé, l’éducation et les services sociaux de base en Afrique. L’ancienne puissance coloniale (ou la puissance coloniale diront d’autres dans les faits) a compris ou comprendra que le pillage ou la complicité dans le pillage des ressources de l’Afrique au nom de la démocratie et des droits de l’homme, sans investissements conséquents pour une vie décente en Afrique, constitue une bombe contre le Nord et une menace pour les générations futures et la stabilité mondiale. L’investisseur ou l’industriel dans les ressources naturelles a compris ou comprendra que transformer sur place en Afrique où la consommation est de plus en plus croissante, est beaucoup plus rentable et moins préjudiciable à l’environnement mondial, que le transport de la matière première sur des dizaines de milliers de kilomètres pour des fins de transformation.

Oui, pères fondateurs, reposez en paix, vos sacrifices ont porté ou tout au moins porteront bientôt pour toujours. Bonne fête à toutes et à tous ! », a écrit Abdoul Sacko du Mouvement Afrique Optimisme pour un monde meilleur.

Mediaguinee