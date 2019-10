An 61 de la Guinée : le message du coordinateur de la MAOG

Chers compatriotes,

A l’occasion du 61ième anniversaire de notre indépendance, à mon nom personnel, ainsi que l‘ensemble du personnel, membres et équipe dirigeante de la Maison des Associations et ONG de Guinée je souhaite les meilleurs vœux de santé, de bonheur et prospérité à l’ensemble des guinéennes et des guinéens qui se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

La fête de notre indépendance nationale est le symbole de notre liberté. C’est toujours un moment fort de rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle de la Nation guinéenne : valeurs de travail, justice et ainsi que la solidarité, la fraternité humaine et la cohésion sociale.

A nos compatriotes vivants à l’étranger, cette célébration portera aussi sur le souvenir inaltérable des sacrifices que nos vaillants résistants et nos braves combattants de l’indépendance ont consenti pour notre liberté.

Notre chance, c’est la sagesse de nos anciens entre autres Ahmed Sékou Touré, Diallo Telly, Barry Diawandou etc., qui nous ont légué une Nation unie par un passé, un vécu quotidien et un destin partagé oui !!!

Notre devoir, c’est de nous rassembler et de travailler à la consolidation de l’œuvre de construction nationale, et j’invite chacun à y contribuer pour le bien- être de notre peuple et notre nation.

Car, en définitive, si cette Nation🇬🇳 n’est certes pas la plus grande en étendue et en richesse, pour nous, c’est la plus chère au monde ; parce que c’est elle qui nous couve ; parce que c’est elle qui nous protège. Et, dans le même élan affectif, c’est elle que nous aimons ; c’est son amour indéfectible qui résonne dans nos cœurs.

Bonne Fête de l ‘Indépendance à Toutes et à Tous !

Vive la #MAOG

Vive l’unité nationale

Vive la Guinée

Lansana Diawara

Coordinateur national de la Maison des Associations et ONG de Guinée MAOG